Приехал как-то в один колхоз корреспондент столичной газеты. Заходит в правление и видит там секретаршу. Он ее спрашивает:
- Где ваш гдавный агроном?
- Он сеет, - отвечает секретарша.
- Ну, ладно, сеет, так сеет. Работа у него такая, - подумал корреспондент.
- А где председатель?
- Он тоже сеет. Зайдите позже.
Озабоченный корреспондент выходит из правления и видит, что навстречу ему идет главный бухгалтер колхоза. Корреспондент останавливает его и говорит:
- Что за странный колхоз у вас. Ну ладно агроном сеет, это его работа. Но почему сеет председатель?
- Не обращайте внимания, -говорит бухгалтер, -просто наша секретарша не выговаривает букву ррррр
