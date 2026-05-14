Администрация призывает горожан сдавать макулатуру на переработку.

Во Владимире началась годовая кампания по сбору макулатуры «Бумажный рециклинг», рассчитанная на систематическую утилизацию бумаги жителями и организациями.Организаторы ставят задачу сформировать привычку переработки и снизить экологическую нагрузку на город.По подсчетам, одна тонна макулатуры сохраняет около 20 взрослых деревьев, экономит примерно 20 000 литров воды и сокращает выбросы углекислого газа.Акция продлится весь год, чтобы участие стало регулярной практикой, а не единичным мероприятием.В числе участников — Образовательный центр №6: ученики и педагоги уже организовали сбор бумаги на территории школы.Для стимуляции активности объявлен конкурс: пять самых энергичных школ региона получат новую мебель — парты, доски и книжные шкафы.