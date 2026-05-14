С приходом тепла во Владимире участились случаи «цветочного» вандализма. Неизвестные выкапывают растения с муниципальных клумб и пересаживают их у себя на участках, сообщили в

С приходом тепла во Владимире участились случаи «цветочного» вандализма. Неизвестные выкапывают растения с муниципальных клумб и пересаживают их у себя на участках, сообщили в администрации города. Кроме того, фиксируются наезды автомобилей на цветочные композиции, которые только недавно высадили. В мэрии напомнили, что за кражу растений с городских клумб предусмотрены административные штрафы. — Подобные случаи не