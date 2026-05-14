Во Владимире близится к завершению установка памятника владимирским пограничникам на пересечении улиц Горького и Белоконской.
Городские власти провели выездное совещание для проверки сроков и координации работ.
Фундамент и постамент уже полностью подготовлены. В ближайшие дни на постамент установят авторскую скульптурную композицию.
Проект «Пограничникам всех поколений» разработал скульптор Николай Клименко, реализация ведется по муниципальному контракту.
Мемориал призван увековечить мужество пограничников и стать точкой памяти для жителей города.