язниковский дом‑интернат «Пансионат им. Е.П. Глинки» реализовал уникальную инициативу, направленную на переосмысление роли пожилых людей в обществе.Социальная практика объединяет пожилых граждан и инвалидов в команду так называемых «серебряных» журналистов.Инициатива является частью программы «Активное долголетие» в рамках национального проекта «Семья».Участники прошли обучение компьютерной грамотности и освоили базовые навыки медиаиндустрии.Ориентируясь на личные интересы, они самостоятельно выбирают темы и готовят материалы для ежеквартального журнала «Время жить».Проект получил федеральное признание как одна из лучших практик для старшего поколения и будет включен в сборник «Активное долголетие».