Порядка 20 станций метро появится в Новой Москве, протяженность подземки в Троицком и Новомосковском округах увеличится на 70 километров.

До конца года на присоединенных территориях появится две линии метро, говорится в сообщении столичного стройкомплекса. Уже осенью заработает станция "Рассказовка", до конца года завершится строительства четырех станций красной ветки: "Прокшино", "Ольховая", "Филатов луг" и "Столбово", отмечается в нем.На базе станции "Столбово" планируется также строительство крупного транспортно-пересадочного узла, который объединит Сокольническую линию и ветку, которая пройдет от Московского центрального кольца.После 2022 года от "Столбово" протянут линию до Троицка. На отрезке расположатся станции "Сосенки", "Воскресенское", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".Также в среднесрочной перспективе в Новой Москве планируется строительство 200 трамвайных путей.