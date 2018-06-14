Филипп Ламболи, который является агентом французского нападающего Антони Марсьяля, рассказал, что его клиент хочет покинуть английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед и продолжить карьеру в другой команде.

Филипп Ламболи, который является агентом французского нападающего Антони Марсьяля, рассказал, что его клиент хочет покинуть английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и продолжить карьеру в другой команде."Рассмотрев все возможные варианты, Антони хочет покинуть "МЮ"​​​, — заявил агент, которого цитирует РИА Новости. — "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Антони и не хочет, чтобы он уходил, но мы не можем прийти к согласию несколько месяцев. Это взвешенное, хорошо продуманное решение".