На препати ежегодной музыкальной премии Жара певец и бизнесмен Эмин собрал множество эстрадных звезд. Среди них была и Анжелика Агурбаш. С ней встретился корреспондент Dni.Ru.

На препати ежегодной музыкальной премии "Жара" певец и бизнесмен Эмин собрал множество эстрадных звезд. Среди них была и Анжелика Агурбаш. С ней встретился корреспондент Dni.Ru.Мало кто помнит сегодня, что на заре певческой карьеры Анжелика Агурбаш была известна под другим именем. В ту пору, когда она выиграла первый в Белоруссии конкурс красоты "Мінская прыгажуня"и пела в ансамбле "Верасы", будущую звезду звали Ликой Ялинской. Новыми же звучными именами и фамилией она обзавелась лишь в 2002 году, став женой "мясного короля" Николая Агурбаша.Многие артисты при заключении брака меняют только документы, но на афишах остаются под всем известным именем. Например, Алла Пугачева после заключенного в 1969 году брака с Миколасом Орбакасом сменила в паспорте фамилию на Орбакене, что было поступком с ее стороны – все-таки фамилия Пугачевой на тот момент была уже хорошо известна в эстрадной среде. И вдруг на тебе – Орбакене! А Ялинская поменяла всю жизнь...В августе 2012 года состоялся громкий и некрасивый развод с Николаем Агурбашем, который обсуждала вся страна. Писали, что бизнесмен пытался запретить артистке использовать фамилию Агурбаш. Но потом скандал затих. И сегодня на вопрос корреспондента Dni.Ru, почему она после расставания с мужем оставила его фамилию, 48-летняя певица ответила: "Я решила ее оставить ради своего младшего сына, Анастаса. Мне показалось, что ему так будет проще жить".Напомним, что 13-летний Анастас – не единственный ребенок певицы. Ее 30-летняя дочь Дарья от первого брака и 20-летний сын Никита от отношений с Валерием Бизюком носят девичью фамилию Анжелики – они Ялинские.