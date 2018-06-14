На препати ежегодной музыкальной премии Жара певец и бизнесмен Эмин собрал множество эстрадных звезд. Среди них была и Анжелика Агурбаш. С ней встретился корреспондент Dni.Ru.

На препати ежегодной музыкальной премии "Жара" певец и бизнесмен Эмин собрал множество эстрадных звезд. Среди них была и Анжелика Агурбаш. С ней встретился корреспондент Dni.Ru.Мало кто помнит, что на заре певческой карьеры Анжелика Агурбаш была известна под другим именем. В ту пору, когда она выиграла первый в Белоруссии конкурс красоты "Мінская прыгажуня"и пела в ансамбле "Верасы", будущую звезду звали Ликой Ялинской. Звучными именем и фамилией она обзавелась в 2002 году, став женой "мясного короля" Николая Агурбаша.Многие артисты после похода в ЗАГС меняют только документы – на афишах же остаются всем известные имена. Например, Алла Пугачева после заключенного в 1969 году брака с Миколасом Орбакасом сменила в паспорте фамилию на Орбакене, что было серьезным поступком. На тот момент она была уже хорошо известна в эстрадной среде, и вдруг на тебе – Орбакене! А Ялинская поменяла всю жизнь...В августе 2012 года состоялся громкий и некрасивый развод с Николаем Агурбашем, который обсуждала вся страна. Писали, что бизнесмен пытался запретить артистке использовать свою фамилию, но потом скандал затих. На вопрос корреспондента Dni.Ru, почему после расставания с мужем она осталась Агурбаш, 48-летняя певица ответила: "Я решила ее (фамилию. – Прим. ред.) оставить ради младшего сына Анастаса. Мне показалось, что ему так будет проще жить".Напомним, что 13-летний Анастас – не единственный ребенок певицы. Ее 30-летняя дочь Дарья от первого брака и 20-летний сын Никита от отношений с Валерием Бизюком носят девичью фамилию Анжелики – они Ялинские.