В Apple подтвердили, что закроют лазейку в операционной системе iOS, позволявшую полиции и спецслужбам получать доступ к данным на заблокированных iPhone или iPad. Для этого в iOS 12 будут изменены настройки активации режима USB Restricted Mode по умолчанию.

В Apple подтвердили, что закроют лазейку в операционной системе iOS, позволявшую полиции и спецслужбам получать доступ к данным на заблокированных iPhone или iPad. Для этого в iOS 12 будут изменены настройки активации режима USB Restricted Mode по умолчанию.Когда он включен — а происходить это будет теперь спустя час после блокировки —получить данные с заблокированного iPhone по кабелю будет невозможно. Разъем Lightning с этого момента будет работать только для зарядки аккумулятора."Мы постоянно укрепляем функции безопасности в каждом продукте Apple, чтобы помочь нашим пользователям защититься от хакеров, мошенников и вторжения в их частную жизнь, — ответили в Apple на просьбу TechCrunch прокомментировать нововведение. — Мы также с большим уважением относимся к правоохранителям, и мы не проектируем усовершенствования в области безопасности таким образом, чтобы помешать им делать свою работу".Тем не менее, нововведение в iOS сильно ограничит возможности применения для взлома защищенных аппаратов специальных устройств стоимостью в десятки тысяч долларов, производимых компаниями GrayShift и Cellerbrite. Особенно популярен у правоохранителей в США стал продукт GrayShift GrayKey (см. иллюстрацию к статье), позволяющий при подключении по кабелю через Lightning-порт взламывать даже iPhone последних моделей.∎Apple запретила приложениям зарабатывать на контактах пользователейчитайте такжеВ таком режиме при подборе пин-кода к устройству дается гораздо больше попыток ввода, чем если использовать для этого сенсорный экран. С новой iOS это можно будет сделать только в течение первого часа после блокировки устройства. Устройства GrayKey есть в распоряжении ФБР, агентства по борьбе с наркотиками, госдепартамента, секретной службы и как минимум пяти штатов.