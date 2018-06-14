Не так сложно снимать серую матовую машину на темной подземной парковке, как потом, уже отдавая ключи сотруднику пресс-парка, пытаться забыть о том, что эта зверюга разгоняется до сотни за 3,7 секунды!

Нетак сложно снимать серую матовую машину на темной подземной парковке, какпотом, уже отдавая ключи сотруднику пресс-парка, пытаться забыть о том, что этазверюга разгоняется до сотни за 3,7 секунды!дизайном и у штатной версии А7 все прекрасно. Это автомобиль с просторнымсалоном, тщательно упакованным в обтекаемую агрессивную спортивную форму. Хотядлина, опять же, лишь добавляет стремительности силуэту, распластавшемуся в полетенад дымящимся от летней жары асфальтом.Извнешнего тюнинга, на самом деле, здесь не так уж из много. Боковые зеркала вуглепластике, обводка выхлопной системы из него же и сами выхлопные трубы – вочень спортивном исполнении. На самом деле, здесь в изобилии деталей, которыеделают эту машину необычайно фотогеничной. Одну только надпись Quattro на решетке радиатора можно снимать в течениеполучаса с разных ракурсов. А подсвеченный бортик с надписью RS7, а тиснение с теми жебуквами на кожаной спинке сиденья! Мммммм…Салон,как я уже говорил, просторен, хоть и темноват. Изобилуют карбоновые элементы,чтобы подчеркнуть, что машина спортивная. Отстрочка с тиснением на сиденьяхсмотрится особенно круто.только сейчас понял, что интерьер Audi RS7 навевает мне мысли об Империи в Звездных Войнах.Точно! Переходи на Темную сторону Силы, юный падаван. У нас есть печеньки.Сзадиместа ну просто полно. Сказывается длина автомобиля. Вытянуть можно не тольконоги, но и, кажется, самому лечь между сиденьями, особо не стесняясь.Приборнаяпанель выполнена против моих ожиданий – со стрелками. Между циферблатами экран. Иудобнее компоновки пока никто не придумал, хотя изменяющаяся композиция экранав современной Q5 или некоторых моделях VW мненравится больше.некоторых деталях интерьера встречаются совсем несвойственные Audi моменты: рукоятка АКПП с круглым набалдашником(обычно это ручка с горизонтальным хватом, напоминающая управление тягой всамолете), отсутствие уже ставшего привычным трекпэда. Тем не менее, торпедо сконсолью шикарно смотрятся в темное время суток.Теперьо самом прекрасном. Как едет. Удовольствие начинается уже при нажатии кнопки “Start”. Двигатель коротковзревывает и раскатисто уходит в басовитый рокот. Несмотря на то, что салонотлично звукоизолирован, двигатель здесь слышно очень хорошо. И это здорово.Звук мощного движка – это немаловажная часть кайфа от поездки. А вот и движок,кстати. Вот так выглядят ровно шестьсот пять лошадей.Разгондо ста километров в час за 3,7 секунды. Таким показателем не каждыймотоциклист, кстати, может похвастаться. При старте со светофора щеки пытаютсясместиться куда-то на затылок. И если бы я был жирным (а я не такой), у них быполучилось.Еще8 секунд – и на спидометре 200, а ты понимаешь, что это не предел, и чтобы невыйти случайно на околоземную орбиту, переносишь ногу с педали газа на тормоз.У быстрых машин всегда красивые тормозные саппорты. RS7 не исключение.Различныережимы вождения меняют жесткость подвески, алгоритмы коробки передач и режимработы двигателя. Переключившись в спортивный режим, не забудьте отключитьстереосистему, чтобы услышать как звучит спортивный выхлоп.Audi RS7 – автомобиль, в котором выбор режима вождениясерьезно влияет на поездку. В комфортном режиме “семерка” идет плавно и внутриочень комфортно, что редкость для спортивных машин. Про спорт я уже говорил. Незабывайте про расход топлива. 24 литра 98-го на сто километров – цифра, бьющаяпо карману. А если вспомнить про стоимость страховки, ТО и налог на роскошь, топоездки на такси становятся все привлекательнее и привлекательнее. Да истоимость у RS довольно кусачая. RS в базе обойдется в 8,5 миллионов рублей. А совсеми наворотами – почти в 11 миллионов. При всем при этом обновленная А7,совсем недавно поступившая в продажу в России, обойдется в 4,3 миллионов вовполне едущей комплектации.AudiRS 7 Sportback PerformanceЦена, руб10885 500Цена в минимальной конфигурации, руб500 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)3993/ 605ПриводполныйРазгон 0-100, сек3,7!!!Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км9,5/ 23,5Снаряженная масса, кг1930Длина/ширина/высота, мм5012/1911/1419Дорожный просвет, мм110Объем багажника, л535не был бы собой, если бы обошел стороной музыкальную сторону. Акустика в RS7 стоит от Bang&Olufsen, одной изфирменных “фишек” которой являются “пищалки”, выезжающие в районе переднихстоек.Звучитэто все безобразие как оркестр, случайно севший в вашу машину, если бы он мог внее, конечно же, вместиться. В настройки я забрался только чтобы проверить, чтоникто там ничего не наворотил. Нет. Эквалайзер стоял в положении flat, и трогать ничего непришлось. Система звучит близко к идеалу. Просто не мешайте.Нуи, наконец, гитара разместилась с комфортом и колоссальным запасом. Излишняядлина машины ушла в место для ног для задних пассажиров и глубокий-глубокийбагажник. Хватило место даже для Вашего покорного, хотя я, признаться, предпочелбы все же сидеть за рулем. Особенно когда дело касается RS-серии.Обзорподготовлен специально для портала dni.ru