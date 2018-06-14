На Байконуре прокомментировали слова первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой о том, что дерево, посаженное на Байконуре перед полетом первым космонавтом планеты Юрием Гагариным, засыхает. Карагач находится в прекрасном состоянии, заверил представитель космодрома.

На Байконуре прокомментировали слова первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой о том, что дерево, посаженное на Байконуре перед полетом первым космонавтом планеты Юрием Гагариным, засыхает. Карагач находится в прекрасном состоянии, заверил представитель космодрома.Как уточнил он РИА Новости, дерево Гагарина находится в отличном состоянии и даже не сохнет, несмотря на байконурский климат. Между тем, с деревом Валерия Быковского, одновременно с которым летала Валентина Терешкова, действительно, случилась неприятность: оно высохло пару лет назад и вместо погибшего высадили новый маленький карагач.На космодроме предложили так же всем желающим убедиться в прекрасном состоянии дерева Гагарина можно по фотографиям экипажа, отправившегося к Международной космической станции 6 июня. Фотографии дерева в цвету опубликованы на сайте Роскосмоса.Карагач — вид деревьев рода вяз, в переводе с тюркского — "черное дерево".