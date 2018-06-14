Измерить уровень холестерина, узнать своё давление и получить консультацию у врача-кардиолога. В преддверии Дня медицинского работника во Владимире провели масштабную акцию по пропаганде здорового образа жизни и выявлению болезней сердца. В акции поучаствовала и Маргарита Махрова.

Измерить уровень холестерина, узнать своё давление и получить консультацию у врача-кардиолога. В преддверии Дня медицинского работника во Владимире провели масштабную акцию по пропаганде здорового образа жизни и выявлению болезней сердца. В акции поучаствовала и Маргарита Махрова.