Измерить уровень холестерина, узнать своё давление и получить консультацию у врача-кардиолога. В преддверии Дня медицинского работника во Владимире провели масштабную акцию по пропаганде здорового образа жизни и выявлению болезней сердца. В акции поучаствовала и Маргарита Махрова.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-06-2018-beregi-zdorove-smolodu.html" target="_blank">Береги здоровье смолоду!</a> - Измерить уровень холестерина, узнать своё давление и получить консультацию у врача-кардиолога. В преддверии Дня медицинского работника во Владимире провели масштабную акцию по пропаганде здорового образа жизни и выявлению болезней сердца. В акции поучаствовала и Маргарита Махрова.
[url=http://33live.ru/novosti/14-06-2018-beregi-zdorove-smolodu.html]Береги здоровье смолоду![/url] - Измерить уровень холестерина, узнать своё давление и получить консультацию у врача-кардиолога. В преддверии Дня медицинского работника во Владимире провели масштабную акцию по пропаганде здорового образа жизни и выявлению болезней сердца. В акции поучаствовала и Маргарита Махрова.