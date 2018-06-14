Актер Владимир Стеклов в программе Судьба человека разоткровенничался с ведущим Борисом Корчевниковым. Артист рассказал о трех браках и позднем отцовстве.

Актер Владимир Стеклов в программе "Судьбачеловека" разоткровенничался с ведущим Борисом Корчевниковым. Артист рассказал о трехбраках и позднем отцовстве.Стеклов решил стать актером еще в школе. Его мама работалабухгалтером астраханского Народного театра, куда Владимир, будучи ребенком,часто заглядывал. Яркий мир храма Мельпомены вдохновил подростка на посещение занятий в театральной студии.Путь к славе оказался тернист. Успех не приходил к ВладимируАлександровичу – десять лет он незаметно трудился на провинциальных подмостках.Переезд в Москву все изменил. В столице Стеклов быстро стал востребованным. Постепенноартист стал более узнаваемым и все чаще появлялся на экранах.Владимир Александрович был трижды женат. С первой супругой Людмилойартист познакомился в Астрахани. Вместе они прожили 20 лет, в 1973 году у нихродилась дочь Агриппина. "Когда я принял решение переехать в Москву,меня пригласили в театр, а для Людмилы там не было никаких перспектив. Онахотела остаться дома, играть в нашем провинциальном театре. Но она все жесовершила чисто женский поступок. Ради меня она переехала в Москву, строилакарьеру с нуля. Ей было очень тяжело", – поведал Стеклов.Во второй раз артист женился на наследнице режиссера маркаЗахарова Александре. "Я уже зал Александру, но тогда, когда мы начали общаться,между нами ничего не было. Чувства вспыхнули внезапно. Я не позволял себеникаких действий, пока не решился на развод с Людмилой. Мне было труднорешиться, я очень переживал, не мыслил своей жизни без дочки. Людмила,несомненно, знала, что я испытываю чувства к другой женщине", – признался артист.Отношения Владимира и Александры продлились девять лет.Третьей женой артиста стала стоматолог Ольга. В 1997 годудевушка родила артисту дочь Глафиру. Стеклов признался, что тогда стеснялся появляться на публике с маленькой наследницей, ведь он снова стал отцом в 40 лет и многие принимали его за дедушкумалышки. "Когда родилась Глашка, я ходил с ней гулять, и соседи говорили: "Этовнучка ваша родилась?!". Я думал: "Боже мой, как мне вырастить ее, чтобы она нестеснялась папу!" – признался актер. К сожалению, и третий брак артиста распался.Сегодня у артиста новая возлюбленная Ирина. Она младшее 70-летнего артиста на 33 года. В феврале 2018 года барышня родила знаменитости третьегоребенка – Арину. Стеклов был ошарашен известием о скором пополнении. Ирина долгоне говорила Владимиру Александровичу о том, что ждет малыша. Артист случайнонашел положительный тест на беременность.Стеклов признался, что рождение третьей наследницы, хоть истало сюрпризом, принесло ему много счастья. Также артист очень рад, что старшиедочери с радостью приняли Арину.