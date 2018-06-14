Геннадий Зюганов раскрыл диагноз режиссера Станислава Говорухина. Кинодеятеля убило онкологическое заболевание.

Геннадий Зюганов раскрыл диагноз режиссера Станислава Говорухина. Кинодеятеля убило онкологическое заболевание.Смерть Станислава Говорухина стала потрясением для лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политик высказался о режиссере буквально со слезами на глазах. "Ушел из жизни талантливый режиссер, очень яркий художник, великолепный актер, интересный и умный политик. Страна потеряла одного из самых ярких своих граждан", – заявил Зюганов.Далее политический деятель признался, что они с режиссером много лет дружили, более того, он многим обязан Говорухину. Помимо общей работы, парламентарии много времени проводили за развлечениями. "Мы были в "Снегирях" соседями и регулярно встречались за чашкой чая, рюмкой водки и бильярдным столом. По сути, он был моим тренером в этом виде спорта…", – отметил лидер КПРФ.А еще, по словам Зюганова, Говорухин прекрасно разбирался в российской литературе. "Цитировал кусками на память… с ним было очень интересно разговаривать", – сообщил политик. Зюганов откровенно назвал диагноз Говорухина, сообщив, что у того было онкологическое заболевание."Болезнь его достала. Мы много с ним общались в последнее время. К сожалению, такие формы рака еще не лечатся… Мы потеряли достойного товарища и великого гражданина", – цитирует убитого горем Геннадия Зюганова "Московский комсомолец".Напомним, режиссер и председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин умер 14 июня. "В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался Станислав Сергеевич Говорухин", – объявил о печальном событии спикер Госдумы Вячеслав Володин.