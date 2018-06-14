Лучший вратарь XX века - в Москве впервые показали документальный фильм о легендарном советском голкипере Льве Яшине. В ленте яркие моменты легендарных матчей и редкие кадры о жизни Яшина вне футбольного поля. Среди зрителей в Доме кино присутствовал и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Лучший вратарь XX века — в Москве впервые показали документальный фильм о легендарном советском голкипере Льве Яшине. В ленте яркие моменты легендарных матчей и редкие кадры о жизни Яшина вне футбольного поля. Среди зрителей в Доме кино присутствовал и президент ФИФА Джанни Инфантино.Афиши с Чарли Чаплином, Бриджит Бордо и Адриано Челентано сегодня уступили свое место лишь одной звезде. Фойе Дома кино отдано лучшему вратарю планеты. Название фильма довольно лаконично: "Лев Яшин — номер один". Но это, пожалуй, тот случай, когда добавлять ничего не нужно, а заглавие как нельзя точно отражает реальность.Лев Яшин не просто легенда мирового футбола, это непревзойденный голкипер, единственный за всю историю вратарь, удостоенный "Золотого мяча".На премьере любители футбола и ветераны спорта. Даже президент ФИФА Джанни Инфантино нашел время в напряженном графике, чтобы попасть на показ."Гордитесь Львом Яшиным, гордитесь Россией, и благословит вас Господь", — говорит Джанни Инфантино, президент Международной федерации футбола (FIFA).Создатели фильма признаются: когда возникла идея снять фильм к чемпионату мира по футболу, выбирать героя долго не пришлось."Яшин и футбол — эти слова тождественные, их нельзя разделить. Это наша легенда. Он как Гагарин, его знают во всем мире", — объясняет Михаил Тюркин, руководитель проекта.Этот фильм является не просто биографией знаменитого спортсмена — это история великого человека с огромным сердцем и железной хваткой. Рассказывают эту историю его поклонники, соперники и коллеги."После игры он ко мне подходит и говорит: Володь, ты мне не говори во время игры Лев Иванович, на поле я для тебя просто Лева. Такой простой человек был", — вспоминает Владимир Пономарев, в 1962-1969 годах защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу."Лев Яшин — номер один" показали на большом экране в Доме кино. Но создатели фильма обещают телевизионную премьеру уже в ближайшие дни.