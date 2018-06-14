Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым огласил стартовый состав команды на первый поединок против Саудовской Аравии.

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым огласил стартовый состав команды на первый поединок против Саудовской Аравии.С первых минут на поле московского стадиона "Лужники" выйдут следующие футболисты:вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин и Алан Дзагоев, а единственным нападающим станет Федор Смолов.На скамейке запасных остались Андрей Лунев, Владимир Габулов, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь Смольников, Денис Черышев, Далер Кузяев, Антон и Алексей Миранчуки, Александр Ерохин и Артем Дзюба.Напомним, что матч открытия против Саудовской Аравии начнется в 18:00 по московскому времени.