Представители Единой России в регионах поддержали предложения правительства по пенсионной реформе. При этом партийцы отметили, что ее главным результатом должно стать повышение благосостояния пенсионеров.

Представители "ЕдинойРоссии" в регионах поддержали предложения правительства по пенсионной реформе.При этом партийцы отметили, что ее главным результатом должно стать повышениеблагосостояния пенсионеров.Озвученные сегодня, 14 июняпремьером Дмитрием Медведевым инициативы повысят благосостояние и уровень жизниграждан, отмечают в партии. При этом процедура принятия соответствующего законадолжна предусмотреть широкое обсуждение в регионах."Важно, чтобы данныйпроцесс не стал шокирующим для людей, которые сегодня находятся на порогепенсионного возраста", – подчеркнул секретарь Воронежского региональногоотделения Владимир Нетесов.По его мнению, вопросповышения пенсионного возраста актуален в силу демографических и экономическихреалий. "Неизбежность этого процесса экономисты объясняют высокимналоговым давлением на официально работающих граждан, а также ростомпродолжительности жизни населения", – пояснил секретарь отделения партии.О том, что предложение правительствапозволит выполнить ключевую задачу, поставленную президентом – повысить пенсии, заявил секретарь Рязанскогорегионального отделения Аркадий Фомин.Процедура принятияфедерального закона должна предусмотреть широкое обсуждение в регионах, чтобыпредложения были учтены в конечной редакции нового законопроекта.По словам Фомина, сейчасболее половины россиян после достижения пенсионного возраста продолжаютработать, остаются активными участниками экономической жизни."Мы понимаем, что однаиз причин этого – размер пенсий. Поэтому основная задача пенсионной реформызаключается в том, чтобы человек после завершения трудовой деятельности могподдерживать привычный уровень жизни", – отметил политик.В свою очередь, секретарьТамбовского отделения "Единой России" Евгений Матушкин считает, чтопенсионная реформа должна стать источником ростаблагосостояния граждан:В данный момент передстраной стоит задача развития, важно обеспечивать увеличение уровня жизнинаселения и, в частности, рост пенсий выше инфляции.Предложения кабмина посовершенствованию пенсионной системы учитывают интересы всех социальных,профессиональных и возрастных групп населения, уверен секретарь Краснодарскогорегионального отделения партии Николай Гриценко.Ранее "Единая Россия"заявила, что готова включиться в реализацию пенсионной реформы, о которойобъявлено сегодня в правительстве. Партия будет использовать все своивозможности для того, чтобы значимые предложения регионов были учтены в соответствующемзаконопроекте.