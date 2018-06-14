Представители Единой
России в регионах поддержали предложения правительства по пенсионной реформе.
При этом партийцы отметили, что ее главным результатом должно стать повышение
благосостояния пенсионеров.
Представители "Единой
России" в регионах поддержали предложения правительства по пенсионной реформе.
При этом партийцы отметили, что ее главным результатом должно стать повышение
благосостояния пенсионеров.
Озвученные сегодня, 14 июня
премьером Дмитрием Медведевым инициативы повысят благосостояние и уровень жизни
граждан, отмечают в партии. При этом процедура принятия соответствующего закона
должна предусмотреть широкое обсуждение в регионах.
"Важно, чтобы данный
процесс не стал шокирующим для людей, которые сегодня находятся на пороге
пенсионного возраста", – подчеркнул секретарь Воронежского регионального
отделения Владимир Нетесов.
По его мнению, вопрос
повышения пенсионного возраста актуален в силу демографических и экономических
реалий. "Неизбежность этого процесса экономисты объясняют высоким
налоговым давлением на официально работающих граждан, а также ростом
продолжительности жизни населения", – пояснил секретарь отделения партии.
О том, что предложение правительства
позволит выполнить ключевую задачу, поставленную президентом – повысить пенсии, заявил секретарь Рязанского
регионального отделения Аркадий Фомин.
Процедура принятия
федерального закона должна предусмотреть широкое обсуждение в регионах, чтобы
предложения были учтены в конечной редакции нового законопроекта.
По словам Фомина, сейчас
более половины россиян после достижения пенсионного возраста продолжают
работать, остаются активными участниками экономической жизни.
"Мы понимаем, что одна
из причин этого – размер пенсий. Поэтому основная задача пенсионной реформы
заключается в том, чтобы человек после завершения трудовой деятельности мог
поддерживать привычный уровень жизни", – отметил политик.
В свою очередь, секретарь
Тамбовского отделения "Единой России" Евгений Матушкин считает, что
пенсионная реформа должна стать источником роста
благосостояния граждан:
В данный момент перед
страной стоит задача развития, важно обеспечивать увеличение уровня жизни
населения и, в частности, рост пенсий выше инфляции.
Предложения кабмина по
совершенствованию пенсионной системы учитывают интересы всех социальных,
профессиональных и возрастных групп населения, уверен секретарь Краснодарского
регионального отделения партии Николай Гриценко.
Ранее "Единая Россия"
заявила, что готова включиться в реализацию пенсионной реформы, о которой
объявлено сегодня в правительстве. Партия будет использовать все свои
возможности для того, чтобы значимые предложения регионов были учтены в соответствующем
законопроекте.