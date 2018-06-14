Специалисты Сеульского университета сделали тревожные выводы, касающиеся длительности человеческого сна. Ученые установили, что в избыточном виде он грозит страшным синдромом.

Специалисты Сеульского университета сделали тревожные выводы, касающиеся длительности человеческого сна. Ученые установили, что в избыточном виде он грозит страшным синдромом.Исследователи проанализировали данные более 133,5 тысячи и от 40 до 69 лет. При этом учитывались данные об их образе жизни, питании и физических нагрузках.Результаты эксперимента оказались неожиданными. Оказалось, что слишком долгий может вызывать такие же губительные последствия для организма, как и его нехватка, сообщает журнал BMC Public Health.Примерно у четверти испытуемых обоих полов был выявлен метаболический синдром, который проявляется такими для жизни симптомами как гипертония и высокий уровень триглицеридов и .Специалисты отметили, что больше всего страдающих этим синдромом оказалось среди тех, кто спал больше десяти и меньше шести в сутки. Вместе с тем, оказалось, что для вреднее короткий , а для – слишком длинный.