Жильцы одного из домов всемирно известного наукограда - подмосковной Дубны - по ночам просыпаются от треска, с ужасом обнаруживают новые разрушения и бояться, что их здание вот-вот распадется, подобно атомному ядру. Власти обещают ремонт, но жильцы сомневаются, что дом до него достоит.

Жильцы одного из домов всемирно известного наукограда — подмосковной Дубны — по ночам просыпаются от треска, с ужасом обнаруживают новые разрушения и бояться, что их здание вот-вот распадется, подобно атомному ядру. Власти обещают ремонт, но жильцы сомневаются, что дом до него достоит.- Нас не трещины волнуют, нас волнует то, что мы завтра упадем!Жители дома №18 по улице Понтекорво в Дубне два года просыпаются по ночам от треска — лопаются кирпичи в стенах.- 4 апреля жители подъезда ночью были вынуждены бежать из дома от этого треска. Мы испугались и выскочили раздетые с детьми на улицу.Лестничные марши отошли от стен в некоторых местах уже на 5 сантиметров.- Движение дома не останавливается, возникают все новые и новые трещины. С каждым днем, с каждым порывом ветра у нас возникают новые трещины, у нас срывает маяки.Раньше контрольные гипсовые маяки, которые ставят коммунальщики, разрывало примерно раз в неделю, теперь каждый день."Вся стена в ту сторону накренена, максимальное отхождение от проекта — это верх самый — на 17 сантиметров, что грозит, естественно обрушением здания в ту сторону", — объясняет Михаил Самохвалов, главный инженер управляющей компании.Экспертизы проводили трижды. МЧС и независимые организации заключили: изношены все инженерные сети, повреждены несущие конструкции. Дом срочно нуждается в ремонт, в первую очередь — в укреплении фундамента. В основании вымыт грунт, под ним меньше метра земли, а дальше вода. Жильцы жаловались давно, но все было бесполезно.- Администрация себя не вела никак. Занималась только отписками. Нам писали письма о том, что да, придем, посмотрим. Но сваливали всю ответственность на управляющую компанию. То есть это были просто отписки.Мы обратились в администрацию округа и предложили встретиться с местными жителями, чтобы ответить на их вопросы. Сначала приехал председатель комитета по управлению имуществом, чуть позже и сам глава города."Экспертизу мы получили, с активными жителями отработали вопрос. На сегодняшний день со всеми отраслевыми министерствами правительства МО ведется работа. В ближайшее время будут запроектированы работы и проведены", — пообещал Максим Данилов, глава городского округа Дубна.В последние дни отсюда вывезли почти всех детей, отправили к родственникам, потому что оставаться внутри страшно. Дом не расселяют даже на время, так как он не признан аварийным. Ему присвоена третья категория опасности из пяти — состояние ограниченно-работоспособное. То есть жить можно, если контролировать образование трещин и укреплять конструкции.- Берем два месяца на организацию. В начале августа должны начаться проектные работы. И в сентябре только начнутся работы.Местные жители надеются, что администрация города сдержит свое слово, и ремонт начнется в кратчайшие сроки. Времени ждать больше нет. Эксперты назвали месяц, когда повреждения достигнут критической отметки — обрушение возможно уже в декабре.