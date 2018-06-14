Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину совместно производить зенитные ракетные комплексы С-500. Об ответе России на свою инициативу он не сообщил.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину совместно производить зенитные ракетные комплексы С-500. Об ответе России на свою инициативу он не сообщил.Эрдоган похвастался тем, что наша страна предоставила Анкаре выгодный кредит на приобретение комплексов С-400. в дальнейшем эти системы будут производиться в сотрудничестве с Турцией.Президент Турции также рассказал, что предложил России совместное производство С-500, передает . И это, несмотря на то, что при каждом удобном случае Эрдоган не упускает возможности покритиковать Кремль за вхождение Крыма в состав России.Кроме того, турецкий лидер ответил на критику со стороны США и НАТО по поводу договоренностей между Москвой и Анкарой о поставках С-400."Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять", –цитирует Эрдогана Anadolu. Он подчеркнул, что у турецкой промышленности есть свои потребности, которые страна будет стремиться удовлетворить.Примечательно, что Эрдоган не уточнил, когда именно между ним и Владимиром Путиным состоялся этот разговор. Не сообщил Эрдоган и о том, как президент России отреагировал на его предложение, пишетНапомним, Москва и Анкара подписали кредитное соглашение по С-400в декабре 2017 года. Цена вопроса – 2,5 миллиарда долларов за две батареи этих комплексов.В Вашингтоне действия президента Турции раскритиковали, а многие западные эксперты обвинили Анкару в отходе от союзнических отношений с НАТО.