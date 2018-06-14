Единая Россия готова включиться в реализацию пенсионной реформы, о которой объявлено сегодня в правительстве. Партия будет использовать все свои возможности для того, чтобы значимые предложения регионов были учтены в соответствующем законопроекте.

"Единая Россия" готова включитьсяв реализацию пенсионной реформы, о которой объявлено сегодня в правительстве.Партия будет использовать все свои возможности для того, чтобы значимыепредложения регионов были учтены в соответствующем законопроекте.Как заявил секретарь генсовета "Единой России"Андрей Турчак, партия поддержит предложения правительства по реализациипенсионной реформы. Главным ее смыслом политик назвал улучшение жизни людей."Данная реформа – этомасштабная программа развития социальной сферы страны, вывода ее напринципиально новый качественный уровень", – тметил секретарь генсовета партии.По его словам, люди послеокончания своей трудовой деятельности должны иметь возможность получать неминимальную пенсию, а пособие, которое отвечалобы современным представлениям о комфортной и достойной жизни."Единая Россия" готоваиспользовать все свои возможности для того, чтобы важные предложения регионовбыли учтены в конечной редакции нового законопроект.В свою очередь первый замруководителяфракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что пенсионная реформанеобходима для реализации задачи повышения качества жизни и материальногообеспечения пенсионеров. Необходимость реформы, по его словам, не вызываетсомнений. Исаев пообещал, что Госдумавнимательно изучит предложения правительства с учетом мнения общества иэкспертов.Председатель социальнойплатформы "Единой России", глава комитетаСовета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заверил, чтопарламент будет рассматривать вопрос повышения пенсионного возраста черезпризму активного долголетия и позитивных экономических реалий в стране.Как отметил сопредседатель Центральногокоординационного совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы СергейБоярский, предлагаемый кабмином вариантреформы предполагает поэтапное изменение пенсионного возраста с учетомдостаточно длительного переходного периода.Как заявил сегодня, 14 июня премьер-министр ДмитрийМедведев, в 2019 году в России начнется масштабная пенсионная реформа. Врезультате к 2034 году пенсионный возраст у мужчин постепенно поднимется до 65лет, а в 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года.