Единая Россия готова включиться
в реализацию пенсионной реформы, о которой объявлено сегодня в правительстве.
Партия будет использовать все свои возможности для того, чтобы значимые
предложения регионов были учтены в соответствующем законопроекте.
"Единая Россия" готова включиться
в реализацию пенсионной реформы, о которой объявлено сегодня в правительстве.
Партия будет использовать все свои возможности для того, чтобы значимые
предложения регионов были учтены в соответствующем законопроекте.
Как заявил секретарь генсовета "Единой России"
Андрей Турчак, партия поддержит предложения правительства по реализации
пенсионной реформы. Главным ее смыслом политик назвал улучшение жизни людей.
"Данная реформа – это
масштабная программа развития социальной сферы страны, вывода ее на
принципиально новый качественный уровень", – тметил секретарь генсовета партии.
По его словам, люди после
окончания своей трудовой деятельности должны иметь возможность получать не
минимальную пенсию, а пособие, которое отвечало
бы современным представлениям о комфортной и достойной жизни.
"Единая Россия" готова
использовать все свои возможности для того, чтобы важные предложения регионов
были учтены в конечной редакции нового законопроект.
В свою очередь первый замруководителя
фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев отметил, что пенсионная реформа
необходима для реализации задачи повышения качества жизни и материального
обеспечения пенсионеров. Необходимость реформы, по его словам, не вызывает
сомнений. Исаев пообещал, что Госдума
внимательно изучит предложения правительства с учетом мнения общества и
экспертов.
Председатель социальной
платформы "Единой России", глава комитета
Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заверил, что
парламент будет рассматривать вопрос повышения пенсионного возраста через
призму активного долголетия и позитивных экономических реалий в стране.
Как отметил сопредседатель Центрального
координационного совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Сергей
Боярский, предлагаемый кабмином вариант
реформы предполагает поэтапное изменение пенсионного возраста с учетом
достаточно длительного переходного периода.
Как заявил сегодня, 14 июня премьер-министр Дмитрий
Медведев, в 2019 году в России начнется масштабная пенсионная реформа. В
результате к 2034 году пенсионный возраст у мужчин постепенно поднимется до 65
лет, а в 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года.