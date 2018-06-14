Экономический эффект от переезда части столичных госструктур в ММДЦ Москва-Сити может составить 33 миллиарда рублей, заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

26 миллиардов рублей составят доходы от реализации старых зданий и роста капитализации, еще 7 миллиардов – экономия на ремонте и аренде, говорится в сообщении пресс-службы департамента.Ранее "Ведомости" со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана сообщали, что на торгах будет реализован 51 объект. Минимальная стартовая цена всех зданий составит около 16 миллиардов рублей, однако власти рассчитывают, что в ходе аукционов их стоимость вырастет на 10-15%.Многие ведомства занимают старинные здания в центре, и их содержание обходится недешево. Кроме того, у некоторых объектов настал срок капитального ремонта и замены внутренних инженерных систем.Ефимов напомнил, что Москва последние несколько лет проводит "жесткую политику по оптимизации расходов", и переезд в Сити – еще один шаг на пути к экономии.Между тем, по мнению экспертов рынка, опрошенных РИА Новости, здания, из которых съедут департаменты, могут в дальнейшем использовать под жилые апартаменты, офисы и отели.