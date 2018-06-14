Эстонская копания Milrem Robotics и ведущий европейский производитель управляемых ракет MBDA решили совместно разрабатывать противотанкового дрона. Как следует из пресс-релиза, за основу возьмут уже существующий прибалтийский беспилотник THeMIS, на который установят боевой модуль с новым французским ПТРК MMP.

Эстонская копания Milrem Robotics и ведущий европейский производитель управляемых ракет MBDA решили совместно разрабатывать противотанкового дрона. Как следует из пресс-релиза, за основу возьмут уже существующий прибалтийский беспилотник THeMIS, на который установят боевой модуль с новым французским ПТРК MMP.MMP – противотанковый комплекс пятого поколения. То есть работает по принципу "выстрелил-забыл": тепловизионной системе наведения ракеты нужно указать цель, а долетит она сама. Предельная дальность действия ПТРК – 4 километра. Но, как напоминает военный блог bmpd, в этом году разработчики показали новую модификацию MMP, которая способна достать бронемашину противника уже на расстоянии до 5 километров.Робота THeMIS эстонская компания предлагает в нескольких вариантах: разведывательном, грузовом, санитарном и, конечно, боевом. Сейчас на дрона могут поставить 20-миллиметровую пушку, крупнокалиберный пулемет, одну управляемую ракету или автоматический гранатомет. Кроме того, есть вариант, когда наземный робот становится носителем для воздушного.В базовой версии эстонские дрон весит почти полторы тонны и разгоняется до 14 километров в час. На обычном двигателе беспилотник способен работать до 10 часов, а на электрическом – менее двух часов.