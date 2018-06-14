С 29 июня по 8 июля в столице пройдет VII фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Это главное событие в области ландшафтного дизайна в России, на который приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира. Посетителей ждет выставка работ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с мировым именем, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа. Впервые мероприятия фестиваля пройдут на двух центральных площадках города: в парке искусств Музеон и Зарядье, таким образом, Moscow Flower Show-2018 станет самым масштабным в своей истории.

С 29 июня по 8 июля в столице пройдет VII фестиваль садов и цветов . Это главное событие в области ландшафтного дизайна в России, на который приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира. Посетителей ждет выставка работ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с мировым именем, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа. Впервые мероприятия фестиваля пройдут на двух центральных площадках города: в парке искусств Музеон и Зарядье, таким образом, Moscow Flower Show-2018 станет самым масштабным в своей истории.Главными премьерами фестиваля станет участие звезд ландшафтной моды. Знаменитые английские ландшафтные дизайнеры Пол Брукс и Джеймс Александр-Синклер впервые построят на фестивале свои авторские сады – "Сад Прометея" и "Listening garden/listening theatre". Джеймс Александр-Синклер – председатель жюри самого престижного в мире Chelsea Flower Show, любимец английской королевы, он также бессменный глава жюри московского фестиваля. Однако впервые в Москве он дебютирует со своим садом.Тема нынешнего конкурса "Сад-театр" вдохновила многих российских участников. В числе прочих на фестивале будут представлены: сад "Алиса в стране чудес" Ольги Дьорди, выполненный в виде шахматной доски с вертикальным озеленением из роз, орхидей и лаванды; "Театр теней" Светланы Алтуховой, который даст возможность зрителям насладиться игрой ажурных теней от деревьев; "Театральное кафе" Ольги и Андрея Онофрейчуков.В 2018 году впервые в московском фестивале будет участвовать Япония. 5 июля станет тематическим днем Японии на фестивале, в котором примут участие представители посольства этой страны. В этот день здесь пройдет чайная церемония от мастеров знаменитой школы Омотэ Сэнкэ (одной из трёх главных школ Японии) с угощением всех желающих, мастер-классы по суми-ё (рисование на рисовой бумаге) и созданию шаров "темари", в образовательную программу будут включены лекции по созданию японского сада.В этом году на MFS-2018 первый раз запланировано целых два детских проекта – "Сады в миниатюре" и "Планета цветов". "Планета цветов" – традиционный конкурс садов, выполненных по рисункам детей. Тема конкурса – "Парк мечты". "Сады в миниатюре" – новая образовательная ландшафтная программа для школьников от 9 до 15 лет, которая стартовала в парке Зарядье в мае этого года. Участники программы изучают климатические зоны, видовые точки, разбирают симметрию французских садов, учатся разбивать сады в стеклянных колбах и многое другое. Самостоятельные работы учеников будут представлены в рамках программы "Сады в миниатюре".В рамках "Дня розы" состоится презентация нового сорта главного садового цветка.В день открытия фестиваля всех конкурсантов поздравят участники шоу "Голос. Дети". Также запланировано масштабное цветочное шествие под аккомпанемент духового оркестра Brevis brass band и ежедневная музыкальная программа с участием юных талантов #PRODIGY.kids, солистки Геликон-Оперы, заслуженной артистки России Ксении Вязниковой, выдающегося джазового пианиста Эльмара Сафаралиева и других звезд.Даты проведения: с 29 июня по 8 июля.Время работы фестиваля: с 10 до 22 ч.Стоимость билетов: от 300 до 600 рублей.