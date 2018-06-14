Российская сторона преподнесла британским спортсменам в подарок каравай по прибытии в Зеленогорск. Однако футболисты отказались его пробовать.

Российская сторона преподнесла британским спортсменам в подарок каравайпо прибытии в Зеленогорск. Однако футболисты отказались его пробовать.Каравай и самоварперед началом тренировки главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну преподнесла администрация Курортного района города. Но британцы повели себя довольно некорректно, даже не продегустировав угощение.Такое оскорбительное поведение спортсменов можно попытаться объяснить тем, что еще весной сборная Англии решила привезти с собой в Россию на Чемпионат мира по футболу продукты из-за опасения отравлений, передает Они собирались привезти с собой кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай.Кроме того, после скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании власти страны приняли решение понизить численность делегации на мундиале. Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии очень беспокоятся за свои семьи и друзей, которые будут сопровождать их на ЧМ-2018. Игроки боятся столкнуться с проявлениями расизма в нашей стране.ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Туниса и Панамы. Матч открытия первенства состоится в Москве на стадионе "Лужники" между сборными России и Саудовской Аравии.