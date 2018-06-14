К полицейским присоединились специалисты областного государственного бюджетного учреждения культуры «Киноцентр».

13 июня текущего года в детском лагере «Сосновый бор», расположенном в Вязниковском районе, сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами областного государственного бюджетного учреждения культуры «Киноцентр» провели социально-профилактическую акцию «Проступок. Правонарушение. Преступление».В рамках часовых занятий с использованием видеоматериалов проводились интерактивные беседы по Правилам дорожного движения, в ходе которых присутствующие узнали важную информацию об особенностях безопасного пересечения проезжей части, на примерах разобрали «ситуации-ловушки», в которые может попасть юный пешеход. Отдельное внимание госавтоинспекторы уделили теме грамотного поведения велосипедистов на проезжей части и основным требованиям к экипировке велосипедистов. Сотрудники полиции еще раз напомнили несовершеннолетним о необходимости использования на одежде световозвращающих элементов в темное время суток. Как отметил инспектор по пропаганде ГИБДД Александр Семенов: «Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, эти аксессуары способны спасти жизнь юному пешеходу».В завершении встречи полицейские ответили на вопросы аудитории. Ребята получили массу впечатлений и, конечно же, закрепили свои знания по основам безопасного поведения на дороге. В мероприятии приняли участие все подростки, отдыхающие в лагере, а это более 140 детей. В подарок от страж порядка они получили яркие световозвращающие значки, необходимые юным пешеходам и велосипедистам в темное время суток, а также призы за проведенный конкурс рисунка «Знай и соблюдай ПДД».