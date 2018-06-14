К полицейским присоединились специалисты областного государственного бюджетного учреждения культуры «Киноцентр».
13 июня текущего года в детском лагере «Сосновый бор», расположенном в Вязниковском районе, сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами областного государственного бюджетного учреждения культуры «Киноцентр» провели социально-профилактическую акцию «Проступок. Правонарушение. Преступление».
В рамках часовых занятий с использованием видеоматериалов проводились интерактивные беседы по Правилам дорожного движения, в ходе которых присутствующие узнали важную информацию об особенностях безопасного пересечения проезжей части, на примерах разобрали «ситуации-ловушки», в которые может попасть юный пешеход. Отдельное внимание госавтоинспекторы уделили теме грамотного поведения велосипедистов на проезжей части и основным требованиям к экипировке велосипедистов. Сотрудники полиции еще раз напомнили несовершеннолетним о необходимости использования на одежде световозвращающих элементов в темное время суток. Как отметил инспектор по пропаганде ГИБДД Александр Семенов: «Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, эти аксессуары способны спасти жизнь юному пешеходу».
В завершении встречи полицейские ответили на вопросы аудитории. Ребята получили массу впечатлений и, конечно же, закрепили свои знания по основам безопасного поведения на дороге. В мероприятии приняли участие все подростки, отдыхающие в лагере, а это более 140 детей. В подарок от страж порядка они получили яркие световозвращающие значки, необходимые юным пешеходам и велосипедистам в темное время суток, а также призы за проведенный конкурс рисунка «Знай и соблюдай ПДД».