О состоянии Станислава Говорухина рассказал близкий знакомый. По его словам, состояние режиссера критическое, накануне он уже не разговаривал.

О состоянии Станислава Говорухина рассказал близкий знакомый. По его словам, состояние режиссера критическое, накануне он уже не разговаривал.Журналисты издания "Московский комсомолец" выяснили, что Станислав Говорухин крайне слаб и не может разговаривать. Такую информацию сообщил репортерам близкий человек, с которым режиссера связывают годы работы.Он категорично опроверг информацию о том, что Говорухин впал в кому. "Не знаю, откуда взялись разговоры об этом. Просто от слабости Станислав Сергеевич впадает в бессознательное состояние, но иногда приходит в себя, открывает глаза, реагирует", – сообщил приближенный.Однако прогнозы медиков нерадужны. "Вчера он уже не разговаривал, но мог еще пожать руку. Его состояние врачи оценивают как критическое, тяжелое. Никаких прогнозов никто не дает", – рассказал коллега Говорухина.По его словам, к режиссеру мало кого пускают, он слаб. Впрочем, оговорился знакомый, Говорухин такой "уже давно". "Перед Новым годом Станиславу Сергеевичу удалили легкое. Еще полтора года назад Бокерия говорил ему: "Бросайте курить. Ничего хорошего с этим курением вас не ждет". Но Станислав Сергеевич никого не слушал", – нерадостно заключил информатор.Накануне, 13 июня, российские СМИ взорвались сообщением о смерти Станислава Говорухина. Однако информация была оперативно опровергнута его пресс-секретарем Марией Шоппо. "Это слухи. У меня просто не хватает зла, если честно", – сказала она. Не осталась в стороне и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она заявила, что Станислав Говорухин находится в санатории и чувствует себя "вполне сносно".