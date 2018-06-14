Полузащитник мадридского Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что окончательное решение о продолжении своей клубной карьеры он объявит вечером 14-го июня.

Полузащитник мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что окончательное решение о продолжении своей клубной карьеры он объявит вечером 14-го июня. Об этом француз заявил в Twitter."Будет много комментариев вне зависимости от того, каким будет мое решение: уйду ли я или останусь, — сказал Гризманн, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на Movistar. – Но правда в том, что я сейчас скажу…"Напомним, что на французского хавбека претендует испанская "Барселона".