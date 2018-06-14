Андрей Воробьев сегодня подал документы в Мособлизбирком для участия в выборах губернатора Подмосковья.

Андрей Воробьев сегодня подал документы в Мособлизбирком для участия в выборах губернатора Подмосковья.9 июня региональное отделение партии "Единая Россия" по итогам праймериз выдвинуло Воробьева кандидатом на пост главы области. Теперь ему необходимо заручиться поддержкой местных депутатов и глав муниципалитетов — собрать не менее 196 подписей в 51 муниципальном районе.Тем временем Андрей Воробьев поделился планами дальнейшего развития Подмосковья."Настрой уверенный. Есть план, план действий, который мы должны реализовать в Подмосковье, построить сильное, здоровое, чистое Подмосковье. Полон сил для того, чтобы реализовывать план, решать те проблемы, которые волнуют людей — это и благоустройство, и социальная сфера, все, что связано с образованием, здравоохранением, все является нашим приоритетом. Будем внимательно работать и обеспечивать позитивные перемены", — рассказал действующий глава региона.