Искусственный интеллект Microsoft Bing поменял мнение насчет исхода матча чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией. Если раньше компьютерный разум предсказывал победу сопернику, то перед самым началом противостояния изменил свой прогноз в пользу отечественной сборной.

Искусственный интеллект Microsoft Bing поменял мнение насчет исхода матча чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией. Если раньше компьютерный "разум" предсказывал победу сопернику, то перед самым началом противостояния изменил свой прогноз в пользу отечественной сборной.Алгоритмы Microsoft предполагают, что команда России одержит победу с вероятностью в 37%. Ожидаемый счет — 2:0. Матч начнется сегодня в 18:00 по московскому времени. Также был скорректирован прогноз результата матча Германия—Мексика: шансы Германии на победу увеличились на 20%."Система постоянно проводит анализ вероятностей на основе огромного массива изменяющихся данных: статистики, информации о травмах, поисковых запросов, сообщений в социальных сетях, ожиданий фанатов, а также сопутствующих фактов", — сказали в компании. В 2016-м, напомнили в Microsoft, ИИ верно предсказал более половины матчей плей-офф Чемпионат Европы.С прогнозом на I-й тур чемпионата мира (14–19 июня), сделанным ИИ Microsoft и спортивным комментатором Кириллом Дементьевым, можно ознакомиться по этой ссылке.”1001 мяч: как приложения и сервисы подготовились к Чемпионату мира читайте такжеЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону.