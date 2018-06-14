Уральский исследователь Валентин Дегтерев нашел новые улики в деле о трагической гибели группы Дятлова. Он рассказал, кто мог жестоко расправиться с туристами.

Уральский исследователь Валентин Дегтерев нашел новые улики в деле о трагической гибели группы Дятлова. Он рассказал, кто мог жестоко расправиться с туристами.К своим выводам Дегтерев пришел, внимательно изучив архивные фотографии с места ЧП, сделанные во время поисков работ. Он разглядел предметы, не попавшие в материалы уголовного дела. Этокинжал и аркан для ловли оленей.Уральский специалист считает, что на дятловцев напала вооруженная группа фанатиков, состоящая из десятка человек. "Ножом резали палатку, а арканом пытались поймать убегающих людей", – цитирует Дегтерева По его мнению, злоумышленники решили уничтожить чужаков, покусившихся на их территорию.Также исследователь раскрыл и тот факт, что группа Дятлова была готова к самообороне. По его словам, у туристов были с собой охотничьи ножи, но дать отпор преступникам им все же оказалось не по силам. Сибиряк уверен, что его версия произошедшего в 1959 году инцидента изначально была известна следователям, но ее, якобы, замяли.Напомним, группа туристов-лыжников из девяти человек, которую возглавлялстудент пятого курса Уральского политехнического института Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Место назвали перевалом Дятлова. До сих пор выдвигаются самые разные версии гибели людей, вплоть до посещения группы инопланетянами.