Россияне напали на двух геев из Франции и англичанина, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Причиной жестокости стала нетрадиционная сексуальная ориентация приезжих.

Россияне напали на двух геев из Франции и англичанина, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Причиной жестокости стала нетрадиционная сексуальная ориентация приезжих.Первый инцидент произошел в Санкт-Петербурге, когда пара геев из Франции пыталась поймать такси. Приезжие попались на глаза нескольким дагестанцам, которые избили двух мужчин. Один из пострадавших получил серьезные травмы головы, мозга и челюсти.Злоумышленники были оперативно задержаны. Ими оказались 24-летний Расул Магомедов и25-летний Исмет Гайдаров, передает Metro.Другой случай произошел уже в российской столице. Жертвой агрессивно настроенных граждан стал фанат из Англии, который хотел снять наличные в банкомате. Мужчина рассказал, что был изрядно пьян, поэтому не помнит всех обстоятельств случившегося. Тем не менее, он заявил, что пятеро москвичей набросились на него и ограбили.Сообщается, что англичанин так и не смог объяснить, какую именно сумму у него похитили. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, в расследовании будет задействован переводчик.Эксперты отметили, что в Конституции России нет прямого упоминания о дискриминации сексуальной ориентации или гендерной принадлежности. Так или иначе, правозащитники убеждены, что она по умолчанию запрещена, так как список дискриминаций ничем не ограничен.Ранее стало известно, что в Москве обокрали футбольного болельщика из Китая. У приезжего похитили рюкзак с ценными вещами, общий материальный ущерб составил около миллиона рублей.Аналогичное преступление было совершено и в Санкт-Петербурге. Так, 11 июня в местное отделение полиции обратились трое зарубежных фанатов. Все иностранцы заявили, что их обокрали.