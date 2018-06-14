Из Государственного музейного фонда Российской Федерации

Из Государственного музейного фонда Российской Федерации10 июня 2018 года в результате строительных работ на Театральной площади был разрушен предмет Государственного музейного фонда Российской Федерации: скульптура стеклянная из композиции «Орхидеи» автора В.В. Корнеева (хрусталь бесцветный, хрусталь цветной (синий), техника гутная, травление матовое, 2002 г., номер по КГ 52764480). Сегодня во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике состоялось заседание экспертной фондово-закупочной комиссии, на котором была определена оценочная стоимость утраченного предмета Государственного музейного фонда. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.Данное происшествие стало результатом вибрации, возникшей из-за динамических воздействий на грунт во время проведения сторонней организацией земляных и монтажных работ при строительстве фонтана на Театральной площади. Возникшая вибрация привела к самопроизвольному движению музейных предметов, представленных в экспозиции, в результате чего один из них упал и разбился на несколько крупных и множество мелких фрагментов, а также стеклянный порошок.Силами музейных смотрителей экспозиции «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка» строительные работы были временно приостановлены, что, безусловно, позволило сохранить большую часть музейных предметов. Для обеспечения сохранности предметов Государственного музейного фонда Российской Федерации работа экспозиции «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка» была приостановлена, доступ посетителей прекращен. Реставраторами и сотрудниками экспозиционно-выставочного отдела под непосредственным руководством главного хранителя музея-заповедника демонтированы и перемещены в безопасное место более 430 музейных предметов из стекла.Несмотря на то, что строительные работы на Театральной площади проходят в непосредственной близости от музейного объекта, а также на границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Золотые ворота», 1164 г., включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в адрес музея-заповедника не поступало никакой официальной информации о намерении провести строительно-монтажные работы в непосредственной близости к музейному объекту и на земельном участке, находящемся на праве постоянного (бессрочного) пользования у музея-заповедника. Обращаем внимание, что Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник не является заказчиком вышеуказанных работ.В связи с отсутствием какой-либо информации о проводимых строительно-монтажных работах, а также для обеспечения сохранности предметов Государственного музейного фонда и товарно-материальных ценностей (изделия из стекла, хрусталя и фарфора) экспозиция «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка» и салон-магазин «Владимирский Шик», расположенные на цокольном этаже Троицкой старообрядческой церкви, находящейся в оперативном управлении музея-заповедника, закрыты на неопределенный срок до момента получения официальной информации от экспертов, заказчика работ и подрядной организации, подтверждающей обеспечение сохранности объектов культурного наследия, музейных предметов и товарно-материальных ценностей при дальнейшем производстве строительно-монтажных работ.В связи со сложившейся ситуацией, в «высокий» туристический сезон и в период проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 года закрыты один из главных объектов музея-заповедника во Владимире и музейный магазин сувениров «Владимирский шик». Из-за временного простоя закрытая экспозиция и магазин не приносят дохода. Для справки: в 2017 году более 45 тысяч туристов посетили экспозицию «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышивка».В настоящее время сотрудники музея-заповедника рассчитывают недополученные доходы, связанные с закрытием экспозиции и салона-магазина.В связи с утратой предмета Государственного музейного фонда Российской Федерации руководством музея-заповедника будут подготовлены необходимые документы и заявления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.Кроме того, руководством музея-заповедника решается вопрос о проведении экспертизы с целью выявления скрытых повреждений и возможных последствий влияния возникшей вибрации в объектах культурного наследия: «Троицкая старообрядческая церковь», которая является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения, и «Золотые ворота», 1164 г., являющиеся памятником градостроительства и архитектуры федерального значения, а также включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.