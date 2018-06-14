Две студентки вологодского театрального колледжа пришли в студию Прямого эфира, чтобы рассказать о непристойном поведении известного вологодского режиссера Зураба Нанобашвили. Мнения гостей программы разделились. Одни считают его злодеем, а другие - жертвой борьбы за место режиссера театра.

Две студентки вологодского театрального колледжа пришли в студию "Прямого эфира", чтобы рассказать о непристойном поведении известного вологодского режиссера Зураба Нанобашвили.Студентки Зоя Гладышева и Екатерина Питергова утверждают, что написали на режиссера Вологодского драматического театра заявление в полицию о сексуальных домогательствах.Сам режиссер утверждает, что ничего подобного не было, и девушки все выдумали.В студию программы пришли как те, кто поддерживает студенток и утверждает, что они – не единственные, кто стал жертвами домогательства режиссера. Другие, в том числе и женщины-артистки — утверждают: они знают Нанобашвили не первый год, и он на такое не способен.Есть и те, что считает, что причина — в борьбе за место режиссера в этом театре, а девушек просто вовлекли в это дело.По мнению продюсера Марка Рудинштейна, подобные истории о домогательствах – чистая выдумка. Он провел параллель с историей Фатимы Абаскулиевой, которая обвиняла в сексуальных домогательствах Марка Розовского.Рудинштейн усомнился в том, что 70-летний Розовский мог кого-то изнасиловать. По его мнению, если вдруг кто-то из девушек действительно сталкивается с такими ситуациями, то надо "дать по рукам тому, кто пристает, а не идти на телевидение".Кто на самом деле Зураб Нанобашвили: режиссер-развратник или жертва обстоятельств? В каких скандалах он был еще замешан, и грозит ли ему реальное наказание? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".