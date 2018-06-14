Пенсионная реформа, о которой объявил премьер Дмитрий Медведев, позволит увеличить выплаты нынешним пенсионерам на одну тысячу рублей в год. Между тем, Dni.Ru узнали, как будет повышаться пенсионный возраст и кому стоит готовиться выйти на пенсию чуть позже, чем предполагалось.

Пенсионнаяреформа, о которой объявил премьер Дмитрий Медведев, позволит увеличить выплатынынешним пенсионерам на одну тысячу рублей в год. Между тем, Dni.Ru узнали,как будет повышаться пенсионный возраст и кому стоит готовиться выйти на пенсиючуть позже, чем предполагалось.Какой вариант пенсионной реформы выберут власти, покадо конца не ясно. Очевидно, что одномоментного повышения возраста выхода напенсию не будет. Пока основной план, предложенный правительством, выглядит так:в 2019 году начнется переходный период, который продлится до 2028 года длямужчин и до 2034 года для женщин.В эти годы пенсионный возраст будет подниматьсяпошагово и в концу периода составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. ДмитрийМедведев заверил, что изменения будут плавными и повышение пройдет постепенно.В частности,родившиеся в 1959 году мужчины и женщины 1964 года рождения смогут выйдут напенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 иженщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году ввозрасте 62 и 57 лет соответственно.Таким образом, у молодого поколения россиян впередиеще достаточно времени просто для адаптации к новым границам пенсионноговозраста. А правительству этот шаг позволит сэкономить и перенести часть денегна повышение выплат нынешним пенсионерам."Мы долго готовились к увеличению пенсионноговозраста и подошли к этому только сейчас, в том числе и потому, что созданыусловия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни в рамкахпрограммы "80+", – сказал Медведев.По его словам, нынешние льготы по возрасту для выходана пенсию сохранятся. Речь идет о людях, занятых на вредных производствах, женщинахс пятью и более детьми, инвалидах, чернобыльцах, работников с Крайнего Севера.