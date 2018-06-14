Холдинг Социум отметил 30-летний юбилей и поделился своими секретами долголетия. Мало кому из крупных негосударственных бизнес-структур на российском рынке, созданным во времена перестройки, удалось перейти этот возрастной рубеж.

Холдинг "Социум" отметил 30-летний юбилей иподелился своими секретами долголетия. Мало кому из крупных негосударственныхбизнес-структур на российском рынке, созданным во времена перестройки, удалосьперейти этот возрастной рубеж.ХОЛДИНГ ИЗ ПЕРЕСТРОЕЧНЫХ ВРЕМЕНЧто вспоминается навскидку, когда речь заходит о 1988-м? Вэтом году СССР начал выводить войска из Афганистана, РПЦ отпраздновала тысячелетиепринятия христианства на Руси, Виктор Цой и его поклонники ждали перемен, а советскимгражданам, наконец, официально разрешили заниматься бизнесом. Тогда появилосьмножество кооперативов, подавляющее большинство которых, сорвав свой куш на волнебешеной прибыли в лихие 90-е, там и остались.С холдингом – совсем другая история. Ныне это однаиз старейших компаний на российском рынке, основанная сразу после принятияВерховным советом СССР знаменитого Закона о кооперации.Бенефициар холдинга Игорь Ашурбейли никакого отношения к малиновымпиджакам и золотым цепям не имел. В середине 80-х он служил простым инженером внефтегазовом НИИ, но задумывался о создании собственного масштабного дела,охватывающего все сферы жизни. В 1988 году Ашурбейли придумал имя длясвоей компании: "Социум". Сегодня эта структура полностью отвечает этомуназванию.В составе холдинга – более 30 компаний в разных регионахРоссии. Они занимаются производством различных видов продукции гражданского ивоенного назначения, поставками электроэнергии, предоставляют услуги связи илогистики, охраняют объекты, управляют недвижимостью. На Арзамасскомприборостроительном заводе есть даже собственные учебные заведения иобразовательные центры.А четыре года назад в Нижегородской области – на родинепредков своей матери бенефициар холдинга открыл компанию "Социум-поселения",специализирующуюся на выпуске фермерской продукции. Так что, и продукты питанияв "Социуме" теперь свои.Можно сказать, что планы воплотились вжизнь: он задумывал организовать внутри своей группы компаний замкнутуюсамодостаточную инфраструктуру, которая на манер процветающего города илистраны могла бы полностью обеспечивать себя и своих партнеров всем, чтонеобходимо социуму каждый день, и не зависеть от каких-либо дотаций ипривилегий от государства.УСПЕХИ К ЮБИЛЕЮНа праздновании юбилея "Социума" генеральный директор егоуправляющей компании Руслан Ашурбейли заявил, что промышленность и сфера слуг вхолдинге развиты достаточно хорошо. Теперь, по словам предпринимателя, пришло времяуделить больше внимания медицинне. Средстваи силы для этого есть: стоимость активов и прибыль группы компаний растут скаждым годом. Выручка в 2017 году составила более 19 миллиардов рублей.Чем больше отдаешь, тем больше получаешь – простаяистина, которая в "Социуме" ни у кого не вызывает сомнения.В штате "Социума" сейчас насчитывается болеевосьми с половиной тысяч человек, все они социально защищены: выплаты и льготыдля работников холдинга значительно превышают требования Трудового кодекса. Напредприятиях трудятся специалисты различной квалификации, ученые и конструкторы.Задача руководителей – лишь укреплять почву у них под ногами, что в холдингепоняли очень давно."Социум" ежегодно направляет миллионы рублей наподдержку религиозных, культурных и спортивных организаций. Игорь Ашурбейлипрославился как общественный деятель и филантроп, в его холдингеблаготворительность стала частью корпоративной культуры.