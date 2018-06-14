Холдинг Социум отметил 30-летний юбилей и
поделился своими секретами долголетия. Мало кому из крупных негосударственных
бизнес-структур на российском рынке, созданным во времена перестройки, удалось
перейти этот возрастной рубеж.
Холдинг "Социум" отметил 30-летний юбилей и
поделился своими секретами долголетия. Мало кому из крупных негосударственных
бизнес-структур на российском рынке, созданным во времена перестройки, удалось
перейти этот возрастной рубеж.
ХОЛДИНГ ИЗ ПЕРЕСТРОЕЧНЫХ ВРЕМЕН
Что вспоминается навскидку, когда речь заходит о 1988-м? В
этом году СССР начал выводить войска из Афганистана, РПЦ отпраздновала тысячелетие
принятия христианства на Руси, Виктор Цой и его поклонники ждали перемен, а советским
гражданам, наконец, официально разрешили заниматься бизнесом. Тогда появилось
множество кооперативов, подавляющее большинство которых, сорвав свой куш на волне
бешеной прибыли в лихие 90-е, там и остались.
С холдингом – совсем другая история. Ныне это одна
из старейших компаний на российском рынке, основанная сразу после принятия
Верховным советом СССР знаменитого Закона о кооперации.
Бенефициар холдинга Игорь Ашурбейли никакого отношения к малиновым
пиджакам и золотым цепям не имел. В середине 80-х он служил простым инженером в
нефтегазовом НИИ, но задумывался о создании собственного масштабного дела,
охватывающего все сферы жизни. В 1988 году Ашурбейли придумал имя для
своей компании: "Социум". Сегодня эта структура полностью отвечает этому
названию.
В составе холдинга – более 30 компаний в разных регионах
России. Они занимаются производством различных видов продукции гражданского и
военного назначения, поставками электроэнергии, предоставляют услуги связи и
логистики, охраняют объекты, управляют недвижимостью. На Арзамасском
приборостроительном заводе есть даже собственные учебные заведения и
образовательные центры.
А четыре года назад в Нижегородской области – на родине
предков своей матери бенефициар холдинга открыл компанию "Социум-поселения",
специализирующуюся на выпуске фермерской продукции. Так что, и продукты питания
в "Социуме" теперь свои.
Можно сказать, что планы воплотились в
жизнь: он задумывал организовать внутри своей группы компаний замкнутую
самодостаточную инфраструктуру, которая на манер процветающего города или
страны могла бы полностью обеспечивать себя и своих партнеров всем, что
необходимо социуму каждый день, и не зависеть от каких-либо дотаций и
привилегий от государства.
УСПЕХИ К ЮБИЛЕЮ
На праздновании юбилея "Социума" генеральный директор его
управляющей компании Руслан Ашурбейли заявил, что промышленность и сфера слуг в
холдинге развиты достаточно хорошо. Теперь, по словам предпринимателя, пришло время
уделить больше внимания медицинне. Средства
и силы для этого есть: стоимость активов и прибыль группы компаний растут с
каждым годом. Выручка в 2017 году составила более 19 миллиардов рублей.
Чем больше отдаешь, тем больше получаешь – простая
истина, которая в "Социуме" ни у кого не вызывает сомнения.
В штате "Социума" сейчас насчитывается более
восьми с половиной тысяч человек, все они социально защищены: выплаты и льготы
для работников холдинга значительно превышают требования Трудового кодекса. На
предприятиях трудятся специалисты различной квалификации, ученые и конструкторы.
Задача руководителей – лишь укреплять почву у них под ногами, что в холдинге
поняли очень давно.
"Социум" ежегодно направляет миллионы рублей на
поддержку религиозных, культурных и спортивных организаций. Игорь Ашурбейли
прославился как общественный деятель и филантроп, в его холдинге
благотворительность стала частью корпоративной культуры.