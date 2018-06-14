Российские футболисты с победы начали свое выступление на домашнем чемпионате мира – 2018. В матче-открытии команда Станислава Черчесова уверенно переиграла сборную Саудовской Аравии.

Российские футболисты с победы начали свое выступление на домашнем чемпионате мира – 2018. В матче-открытии команда Станислава Черчесова уверенно переиграла сборную Саудовской Аравии.Первый матч столь долгожданного ЧМ-2018 был доверен московскому стадиону "Лужники". Арена, на которой сборная России времен Гуса Хиддинка била англичан (2:1), заполнилась под завязку – более 80 тысяч зрителей воочию лицезрели игру с трибун.Накануне встречи вокруг команды Черчесова витал ореол поражения. Футбольные эксперты утверждали, что россияне сильно превосходят в классе саудитов, однако не брались утверждать, что наши парни обязательно выиграют. Да и статистика вынуждала нервничать: последние семь игр сборная провела без побед, а в двух последних и вовсе нанесла всего один удар в створ ворот соперников. Но, к счастью, как и обещал Черчесов, в первом матче все прошло на ура!Сборная России уже в первом тайме показала на удивление отличный футбол. Саудиты оказались не готовы к предложенным скоростям и пропустили два гола. Сначала на 12-й минуте отличилися Юрий Газинский, которого в стартовом составе никто не ожидал увидеть. После достаточно плохого розыгрыша углового Александр Головин взял подбор у чужой штрафной, обыграл мяч с Юрием Жирковым и сделал отличный навес на дальнюю штангу, откуда решающий удар головой и нанес Газинский – 1:0.Огромной ложкой дегтя стала травма многострадального Алана Дзагоева. Полузащитник, которому 17 июня исполнится 28 лет, получил повреждение на ровном месте, после чего со слезами на глазах покинул поле.Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Заменивший Дзагоева Денис Черышев на 43-й минуте удвоил преимущество России. Все тот же Головин подхватил мяч на чужой половине поля, ушел от защитника и подключил к атаке Романа Зобнина, который небрежно вывел на ворота Черышева, Денису осталось лишь технично убрать двоих и расстрелять ворота из убойной позиции – 2:0.Во втором тайме россияне старались не взвинчивать темп, построже играя в обороне, благо счет не обязывал бежать вперед. Саудиты пытались вскрыть защиту команды Черчесова, но наши парни на удивление сыграли надежно.На 71-й минуте только вышедший на поле Артем Дзюба получил шанс и реализовал его. Все тот же Головин, который, скорее всего, летом уедет в "Ювентус", сделал идеальную подачу на границу вратарской, где Артем легко переборол защитника и пробил головой в дальний угол – 3:0.Под самый занавес встречи россияне довели счет до неприличного. Дзюба сделал скидку на Черышева, который здорово пробил с линии штрафной, послав мяч в дальнюю девятку – 4:0. Очень красивый гол! Спустя мгновениеТаким образом, сборная России набрала три очка и возглавила группу А. Следующим соперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.