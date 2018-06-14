На видео попал момент возгорания двигающегося по ровной дороге электрического мопеда с двумя мужчинами. Пламя практически мгновенно охватило скутер, а его пассажиры едва успели остановиться и отбежать в сторону. Вскоре пожар был потушен, однако от двухколесного транспортного средства практически ничего не осталось.

Камера наблюдения, установленная на одной из улиц китайского города Ганьчжоу, несколько дней назад зафиксировала момент возгорания двигающегося по ровной дороге электрического мопеда с двумя мужчинами.Пламя практически мгновенно охватило скутер, а его пассажиры едва успели отбежать в сторону. Вскоре пожар был потушен, однако от двухколесного транспортного средства практически ничего не осталось.Очевидно, что причиной пожара стало короткое замыкание между катодом и анодом в аккумуляторе мопеда, что привело к резкому повышению температуры и последующему возгоранию. Эта слабость литиевых батарей хорошо известна производителям многочисленных электронных устройств, которые отзывали после подобных происшествий десятками тысяч по всему миру.