Об одном из сотрудников, задолго до появления пресс-служб рассказывавшем на добровольных началах о работе органов внутренних дел, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Кинокамера страшнее пистолета10 июня сотрудники пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел отметили профессиональный праздник. И хотя первое пресс-бюро в системе МВД СССР было создано в 1983 году, задолго до этого появились сотрудники, рассказывавшие о работе ведомства на добровольных началах. В Курганской области участковый уполномоченный Кузьма Сафронов снимал на камеру захмелевших сельчан-дебоширов, а потом работники местного клуба демонстрировали сюжет перед просмотром художественного фильма. Делалось это, разумеется, в воспитательных и профилактических целях. В результате милиционер стал автором более 400 документальных короткометражных фильмов.Любовь генерала ВоробьёваГенерал-майор милиции Виктор Воробьёв начинал службу во вневедомственной охране Ставропольского края. А дослужился до начальника ГУОООП МВД России. Когда ему присвоили генеральское звание, он признался жене, что на 99 процентов эта заслуга её. Любовь к своей Любови он пронёс с четвёртого класса до последнего дня жизни, которая оборвалась так трагически и так рано…«Спокойно, девонька… Всё хорошо»Три с половиной десятилетия визитной карточкой Ленкома является рок-опера «Юнона и Авось», где на протяжении многих лет главную роль исполняла народная артистка России Елена Шанина. Самая преданная артистка театра рассказала «Щиту и мечу» о своём партнёрстве с НиколаемПолный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 22, а также на интернет-странице издания.