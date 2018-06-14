У питомца диагностировали бешенство

У питомца диагностировали бешенствоЖительница Костромской области лечила котенка, создавая угрозу собственной жизни. Она подобрала питомца на улице и начала выхаживать.Инцидент произошел в Красном-на-Волге. Несмотря на человеческую доброту, малыша не удалось спасти. Ветеринары направили патматериал в лабораторию. Специалисты выяснили, что котенок болел бешенством.С питомцем контактировали два человека. Сейчас специальная комиссия проводит мероприятия по ликвидиации заболевания.