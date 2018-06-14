× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/14-06-2018-krossover-skoda-kodiaq-postavil-rekord-kruga-na-nyurburgringe.html" target="_blank">Кроссовер Skoda Kodiaq поставил рекорд круга на Нюрбургринге</a> - Компания Skoda официально объяснила, чем занималась знаменитая спортсменка Сабина Шмитц на культовой трассе в компании большого кроссовера. Еще не рассекреченный до конца вседорожник и Сабина вместе установили рекорд круга – правда, в рамках достаточно узкой категории.