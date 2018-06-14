Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста. О масштабной реформе объявил сегодня, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев.

ГлаваСчетной палаты Алексей Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста. Омасштабной реформе объявил сегодня, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев.Помнению Кудрина, пенсионная реформа назрела давно. "Это выгодное дляграждан решение, оно позволит повысить пенсии", – написал глава Счетнойпалаты в Twitter.Судя по всему, правительство прислушалось кэкс-министру финансов и выбрало его вариант пенсионной реформы. Объявлено, что одномоментногоповышения возраста выхода на пенсию не будет, а план кабмина выглядит так: в 2019году начнется переходный период, который продлится до 2028 года для мужчин и до2034 года для женщин.В эти годы пенсионный возраст будет подниматьсяпошагово и к концу периода составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Кпримеру, родившиеся в 1959 году мужчиныи женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рожденияполучат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 летсоответственно.После обновления правительства в мае 2018 года, Кудринаназначили главой Счетной палаты. Тогда же он в очередной раз высказался наострую для миллионов россиян тему – повышение пенсионного возраста. Экс-министрв очередной раз озвучил идеи возглавляемого им Центра стратегическихразработок, а именно постепенное увеличение пенсионного возраста по такойсхеме: до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Для женщин изменениевозраста по полгода в год, для мужчин – по трети года в год.Экономисту Алексею Кудрину 57 лет. В команде мэраСанкт-Петербурга Анатолия Собчака он занимал разные должности, в том числе былзаместителем градоначальника. Кудрин более десяти лет возглавлял Министерствофинансов России, он известен своими либеральными взглядами в экономике. В 2011году ушел из правительства из-за разногласий с тогдашним президентом ДмитриемМедведевым.