Глава
Счетной палаты Алексей Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста. О
масштабной реформе объявил сегодня, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев.
Глава
Счетной палаты Алексей Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста. О
масштабной реформе объявил сегодня, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев.
По
мнению Кудрина, пенсионная реформа назрела давно. "Это выгодное для
граждан решение, оно позволит повысить пенсии", – написал глава Счетной
палаты в Twitter.
Судя по всему, правительство прислушалось к
экс-министру финансов и выбрало его вариант пенсионной реформы. Объявлено, что одномоментного
повышения возраста выхода на пенсию не будет, а план кабмина выглядит так: в 2019
году начнется переходный период, который продлится до 2028 года для мужчин и до
2034 года для женщин.
В эти годы пенсионный возраст будет подниматься
пошагово и к концу периода составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. К
примеру, родившиеся в 1959 году мужчины
и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и
56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения
получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет
соответственно.
После обновления правительства в мае 2018 года, Кудрина
назначили главой Счетной палаты. Тогда же он в очередной раз высказался на
острую для миллионов россиян тему – повышение пенсионного возраста. Экс-министр
в очередной раз озвучил идеи возглавляемого им Центра стратегических
разработок, а именно постепенное увеличение пенсионного возраста по такой
схеме: до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Для женщин изменение
возраста по полгода в год, для мужчин – по трети года в год.
Экономисту Алексею Кудрину 57 лет. В команде мэра
Санкт-Петербурга Анатолия Собчака он занимал разные должности, в том числе был
заместителем градоначальника. Кудрин более десяти лет возглавлял Министерство
финансов России, он известен своими либеральными взглядами в экономике. В 2011
году ушел из правительства из-за разногласий с тогдашним президентом Дмитрием
Медведевым.