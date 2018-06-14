В преддверии ЧМ-2018 рубль начал стремительно ослабевать. Эксперты порекомендовали россиянам запастись валютой.

В преддверии ЧМ-2018 рубль начал стремительно ослабевать. Эксперты порекомендовали россиянам запастись валютой.Рубль начал падение накануне чемпионата мира по футболу. Отечественная валюта снижается в ожидании заседанияФедеральной резервной системы США и на фоне падения цен на нефть.Эксперты убеждены, что против рубля сейчас играет множество факторов. В их число входят снижение активов развивающихся стран, а также обещание американских властей расширить санкции против Кремля.Что касается иностранной валюты, то сегодняшний рост курса доллара во многом спровоцирован "ожиданиями вечерних новостей из США", считает эксперт "Международного финансового центра" Ольга Прохорова. Она добавила, что подобный тренд с начала года прослеживается весьма явно, передает "".Заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин отметил, что негатив для рубля также несут санкции, которые США недавно анонсировали. В конце мая в Америке заявили о том, что намерены ввести новые ограничительные меры в отношении Кремля.На сегодняшний день против России действуют ощутимые санкции, но "намного больше находится на очереди", считает Люшин. Как подчеркнул госсекретарь, американская элита в данный момент изучает возможности введения ограничительных мер в отношении Москвы таким образом, чтобы не навредить странам-союзникам.В сложившейся ситуации эксперты советуют россиянам закупаться долларами. "Что касается возможной покупки долларов, то до конца года американская валюта скорее всего в ближайшее время прибавит в стоимости. Увеличивать позиции в валюте есть смысл, если курс опустится в район 60,5 – 61 рублей или если предстоят соответствующие траты в рублях",– резюмирует Люшин.