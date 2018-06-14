Дима Билан объявил о том, что взял паузу в карьере. Популярный исполнитель отметил, что наконец сможет уделить достаточно времени и внимания воспалению легких, которое никак не может вылечить.

Дима Билан объявил о том, что взял паузу в карьере. Популярный исполнитель отметил, что наконец сможет уделить достаточно времени и внимания воспалению легких, которое никак не может вылечить.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан, который недавно сбрил бородку, в результате чего стал походить на совершенного подростка, обратился к многочисленным подписчикам. Певец объявил об отпуске. "хорошо ,что у меня все -таки с 11 июня начался запланированный отпуск !!! Сделаю все дела до которых не доходили руки и ноги ! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – сообщил артист.В частности, Билан дал понять, что наконец сможет вплотную заняться своим здоровьем, которое в последнее время сильно подкачало. "спокойно вылечу свое воспаление легких!!!" – объявил Билан при перечислении всех запланированных на отпуск дел.Отметим, что несколько дней назад из-за нездоровья певец даже отменил запланированный в латвийском Даугавпилсе концерт. "Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди – это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас", – пожаловался артист.Не так давно поклонники обратили внимание на болезненную худобу Билана. Оказалось, что у Димы выявили сильный гастрит, вызванный, очевидно, нервными срывами, который привел к потере веса.