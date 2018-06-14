Украинская певица Ани Лорак повязла в долгах. Грандиозное шоу DIVA обошлось звезде в копеечку.

Украинская певица Ани Лорак повязла в долгах. Грандиозноешоу DIVA обошлось звезде вкопеечку.Весной 2018 года Лорак представила миру необычайное поразмаху представление. Для реализации задуманного звезде понадобилось более 210тонн оборудования, 500 подвесов для создания трюков в воздухе,сцена-трансформер, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и команда, состоящая из250 человек.Презентация проекта прошла в Минске, потом звезда повезлашоу в Америку, прокатила по нескольким городам России, а позже отправилась сколлективом в Австралию. В итоге DIVAзаняла вторую строчку по затратности на российской эстраде – Лорак не смоглаперещеголять поп-короля Филиппа Киркорова.Стремление переплюнуть экс-супруга Пугачевой загнало артисткув долговую яму. "Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать егобуду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому чторассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета… речь идет омиллионах долларов…", – поделилась исполнительница. Певица отказалась назватьточную цифру, однако добавила, что сумма обязательств составляет менее пятимиллионов долларов, сообщает таблоид Clutch.Из-за долгов этим летом Лорак останется без отпуска, теперь еегастрольный график расписан до конца осени. Украинка планирует дать еще 20 шоу по всему миру, надеемся, этого будет достаточно для оплаты накопившихся счетов.