Народная артистка Людмила Максакова выразила свои соболезнования
по поводу смерти легендарного режиссера Станислава Говорухина. Вспоминая о
метре, актриса нашла много теплых слов.
Народная артистка Людмила Максакова выразила свои соболезнования
по поводу смерти легендарного режиссера Станислава Говорухина. Вспоминая о
метре, актриса нашла много теплых слов.
"Станислав Сергеевич действительно был необыкновенным.
Полагал, что если человек честный и порядочный, то он может изменить мир. С
этим ощущением и жил. Если бы такое же чувство было у всех, мир был бы изменен.
Очень горько и грустно", – сказала Максакова в интервью Russia Today.
Смерть метра стала потрясением для российских знаменитостей.
Многие были лично знакомы со Станиславом Сергеевичем. К примеру, лидер КПРФ Геннадий Зюганов был много лет
дружен с кинодеятелем. Политик высказался о режиссере буквально со слезами на
глазах. "Ушел из жизни талантливый режиссер, очень яркий художник,
великолепный актер, интересный и умный политик. Страна потеряла одного из самых
ярких своих граждан", – цитирует убитого горем Геннадия Зюганова
"Московский Комсомолец".
Напомним, режиссер и председатель комитета Государственной
думы по культуре Станислав Говорухин умер 14 июня. "В 10:37 в санатории
"Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался Станислав
Сергеевич Говорухин", – объявил о печальном событии спикер Госдумы
Вячеслав Володин.
Отметим, что режиссер будет похоронен на Новодевичьем
кладбище. "Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в
субботу, 16 июня, в 09:00 в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.
Церемония продлится до 13:00", – сообщили журналистам "Интерфакс" в
аппарате Государственной думы.