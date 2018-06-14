Народная артистка Людмила Максакова выразила свои соболезнования по поводу смерти легендарного режиссера Станислава Говорухина. Вспоминая о метре, актриса нашла много теплых слов.

Народная артистка Людмила Максакова выразила свои соболезнованияпо поводу смерти легендарного режиссера Станислава Говорухина. Вспоминая ометре, актриса нашла много теплых слов."Станислав Сергеевич действительно был необыкновенным.Полагал, что если человек честный и порядочный, то он может изменить мир. Сэтим ощущением и жил. Если бы такое же чувство было у всех, мир был бы изменен.Очень горько и грустно", – сказала Максакова в интервью Russia Today.Смерть метра стала потрясением для российских знаменитостей.Многие были лично знакомы со Станиславом Сергеевичем. К примеру, лидер КПРФ Геннадий Зюганов был много летдружен с кинодеятелем. Политик высказался о режиссере буквально со слезами наглазах. "Ушел из жизни талантливый режиссер, очень яркий художник,великолепный актер, интересный и умный политик. Страна потеряла одного из самыхярких своих граждан", – цитирует убитого горем Геннадия Зюганова"Московский Комсомолец".Напомним, режиссер и председатель комитета Государственнойдумы по культуре Станислав Говорухин умер 14 июня. "В 10:37 в санатории"Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался СтаниславСергеевич Говорухин", – объявил о печальном событии спикер ГосдумыВячеслав Володин.Отметим, что режиссер будет похоронен на Новодевичьемкладбище. "Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится всубботу, 16 июня, в 09:00 в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.Церемония продлится до 13:00", – сообщили журналистам "Интерфакс" ваппарате Государственной думы.