Российская теннисистка Мария Шарапова, являющаяся 23-й ракеткой мира, объявила о том, что накануне Уимблдона примет участие в выставочном турнире в лондонском Харлингеме. Это соревнование пройдет на травяном покрытии с 26 по 29 июня.

Российская теннисистка Мария Шарапова, являющаяся 23-й ракеткой мира, объявила о том, что накануне Уимблдона примет участие в выставочном турнире в лондонском Харлингеме. Это соревнование пройдет на травяном покрытии с 26 по 29 июня. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт соревнований.Накануне Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме. Свой отказ пятикратная победительница соревнований серии "Большого шлема" объяснила желанием дать себе дополнительное время на восстановление.Напомним, что проводящийся на траве Уимблдон состоится со второго по 15-е июля.