Актер Владимир Машков потерял
старшего брата. Артист отказался проводить родственника в последний путь.
Актер Владимир Машков потерял
старшего брата. Артист отказался проводить родственника в последний путь.
Источник близкий к
семье артиста сообщил прессе, что Машков не приехал на похороны брата. Владимир решил
почтить память близкого человека другим способом, который многие могут
посчитать некрасивым поступком, желанием откупиться от необходимости присутствовать: он прислал
денежные средства на организацию прощания.
Добавим, что ранее
сообщалось, что в Новокузнецке ушел из жизни старший брат Владимира Машкова Виталий
Никифоров, передает телеканал "360". У мужчины
случился инфаркт. Виталий Никифоров родился в первом браке матери Владимира
Машкова Наталии. Он был старше брата на 12 лет.
Виталий работал в
технической сфере. Мужчина очень гордился талантливым братом и часто давал
интервью прессе.
Сайту
"Комсомольская правда" Никифоров рассказывал о детстве Машкова. "Учился
Вовка отвратительно! – отмечал брат. – Школы менял из-за "неудов" по поведению:
то длинные волосы отрастит, то еще чего".
"Собирался стать
биологом. В одной из комнат родительской хрущевки устроил зоопарк: четыре
клетки с крысами, белка, хомяк, ворона, черепаха, кролик, две собаки – Анчар и
Туська... Но в десятом классе вдруг резко все ему надоело, увлекся театром.
Тогда впервые стал выходить на сцену Театра кукол в эпизодах. Животных
забросил, они оставались некормленные... У него было обычное дворовое детство
советского школьника. Компании, гитары, все такое. На гитаре он здорово играет.
А мы с женой отделали его комнату по последней моде. Я на стенах нарисовал Пола
Маккартни, Сюзи Кватро", – рассказывал Виталий Никифоров.