Актер Владимир Машков потерял старшего брата. Артист отказался проводить родственника в последний путь.

Актер Владимир Машков потерялстаршего брата. Артист отказался проводить родственника в последний путь.Источник близкий ксемье артиста сообщил прессе, что Машков не приехал на похороны брата. Владимир решилпочтить память близкого человека другим способом, который многие могутпосчитать некрасивым поступком, желанием откупиться от необходимости присутствовать: он прислалденежные средства на организацию прощания.Добавим, что ранеесообщалось, что в Новокузнецке ушел из жизни старший брат Владимира Машкова ВиталийНикифоров, передает телеканал "360". У мужчиныслучился инфаркт. Виталий Никифоров родился в первом браке матери ВладимираМашкова Наталии. Он был старше брата на 12 лет.Виталий работал втехнической сфере. Мужчина очень гордился талантливым братом и часто давалинтервью прессе.Сайту"Комсомольская правда" Никифоров рассказывал о детстве Машкова. "УчилсяВовка отвратительно! – отмечал брат. – Школы менял из-за "неудов" по поведению:то длинные волосы отрастит, то еще чего"."Собирался статьбиологом. В одной из комнат родительской хрущевки устроил зоопарк: четыреклетки с крысами, белка, хомяк, ворона, черепаха, кролик, две собаки – Анчар иТуська... Но в десятом классе вдруг резко все ему надоело, увлекся театром.Тогда впервые стал выходить на сцену Театра кукол в эпизодах. Животныхзабросил, они оставались некормленные... У него было обычное дворовое детствосоветского школьника. Компании, гитары, все такое. На гитаре он здорово играет.А мы с женой отделали его комнату по последней моде. Я на стенах нарисовал ПолаМаккартни, Сюзи Кватро", – рассказывал Виталий Никифоров.