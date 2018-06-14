Российское правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной, начнется с 2019 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Российское правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной, начнется с 2019 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Прямую трансляцию заседания правительства ведет телеканал "Россия 24".Переходный период для мужчин будет длиться до 2028 года, для женщин – до 2034 года.Глава правительства подчеркнул, что возраст выхода на пенсию в нашей стране давно нуждался в пересмотре, и сейчас для этого созданы все условия. Нынешний пенсионный возраст в России был установлен в середине прошлого века, и "его давно пора пересмотреть", отметил Медведев.Повышение пенсионного возраста позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции, пояснил премьер. Медведев напомнил, что повышение пенсий – ключевая задача, поставленная президентов."Мы должны их увеличивать темпами выше инфляции вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем", — сказал он.Для большинства людей, которые готовились выйти на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными. Так, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964 году, смогут выйти на пенсию в 2020 году – в 61 год и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965-го смогут выйти на пенсию в 2022 году, в возрасте 62 и 57 лет.Для мужчин, имеющих трудовой стаж 45 лет, и женщин, чей трудовой стаж составляет 40 лет, предлагается предусмотреть возможность выйти на пенсию на 2 года раньше.Между тем, глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже отреагировал на решение правительства. В своем Twitter он написал, что пенсионная реформа назрела давно, и назвал ее выгодным решением.Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 июня 2018 г.